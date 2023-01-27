Çekya’da halk, ikinci tura kalan devlet başkanlığı seçiminde oy vermek üzere sandık başına gidiyor.

Çekya’da halk, ikinci tura kalan devlet başkanlığı seçiminde oy vermek üzere sandık başına gidiyor.

Çekya’da devlet başkanlığı seçiminde ilk turda 8 adaydan hiçbiri yüzde 50’den fazla oy alamamış, seçim yarışı ikinci tura kalmıştı. İlk turda yüzde 35,4 ile en yüksek oyu olan Eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel ile oyların yüzde 34,99’unu alan eski Başbakan Andrej Babis’in yarıştığı ikinci turda oy verme işlemi 2 gün sürecek. Yaklaşık 8 milyon 250 bin seçmen, açılan 14 bin 866 sandıkta oy vermek üzere yerel saatle 14.00’te sandık başına gitti. Oy verme işlemi bugün 22.00’ye kadar sürecek. Yarın ise 08.00’de açılacak sandıklarda 14.00’e kadar oy verme işlemi devam edecek.

Öte yandan yurt dışında ise 110 sandıkta oy kullanılabilecek. Türkiye’de yaşayan Çekler ise oylarını İstanbul’daki Çekya Başkonsolosluğu’nda kullanabilecek.

Pavel seçimin favorisi

Çekya’da devlet başkanlığı seçimine sayılı günler kala yapılan anketlere göre, seçim yarışını Eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel’in kazanması bekleniyor. MEDIAN tarafından 20-22 Ocak tarihlerinde bin 161 katılımcı ile yapılan ankette, Pavel oyların yüzde 58’ini, Babis ise oyların yüzde 42’sini aldı. Ipsos tarafından 20-22 Ocak tarihlerinde bin 665 katılımcı ile yapılan ankette, Pavel’in oyların yüzde 59’unu, Babis’in ise oyların yüzde 41’ini aldığı belirtildi. Stem tarafından 16-18 Ocak tarihlerinde 2 bin 8 katılımcı ile yapılan ankette ise, Pavel’in oyların yüzde 58’ini, Babis’in ise oyların yüzde 42’sini aldığı aktarıldı.