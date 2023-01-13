Çek İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Çekya’da perakende satışlarda son 7 aydır düşüş yaşanmasına rağmen gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor.

Çek İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Çekya’da perakende satışlarda son 7 aydır düşüş yaşanmasına rağmen gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında dünya ekonomilerinde yaşanan olumsuz durum Çekya ekonomisini de etkiledi. Çekya İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede kasım ayında yıllık bazda gıda dışı ürünlerin perakende satışlarında yüzde 9,6, gıda ürünlerinde ise yüzde 9,2, perakende satışların genelinde ise yüzde 8,7’lik bir düşüş yaşandı. Çek İstatistik Ofisi tarafından yapılan yıllık karşılaştırmada, ilaç satışları yüzde 5,8, ev ürünleri satışları yüzde 12, elektronik eşya satışları yüzde 8,4, giyim ve ayakkabı satışları ise yüzde 5,1 azaldı.

Şekerin fiyatı yüzde 95, yumurtanın fiyatı yüzde 72 arttı

Gıda maddelerinin üretim maliyetlerinde artış yaşanması temel gıda maddelerinin satış fiyatlarında da zamlara neden oldu. Bir kilo toz şekerin fiyatı geçen yıla göre yüzde 95 artış gösterirken, yumurtanın fiyatı yüzde 72, margarinin fiyatı ise yüzde 53 arttı. Yetkililer, fiyatlardaki artışların yüksek elektrik ve gaz fiyatları, plastik, cam, kağıt gibi malzemelerin bulunamaması ve Ukrayna’daki savaş, daha önce ithal edilen buğday, ayçiçek yağı ve soya fasulyesi gibi tarımsal ürünlerin ithalatının kesintiye uğramasından kaynaklandığını belirtiyor.

“Yüzde 50 daha fazla harcıyorum”

Çekya’nın başkenti Prag’da bir süpermarkette alışveriş yapan Katerina Cermakova isimli Çek vatandaşı yüksek enflasyona bağlı artan fiyatların kendisini çok etkilediğini belirtirken, “Eğer mümkün olsaydı bu durumu değiştirmek isterdim. Birçok insan fakirleşiyor ve bu ülkemiz için hiç iyi değil. Enflasyon artarken maaşlarımız artmıyor. Maaşlarımızın artması gerekli. Alışverişe gittiğimde fiyatların yüksek olduğunu hissediyorum. Geçen seneye oranla yüzde 50’lik bir artış var.” dedi.