Çekya’da Türkiye Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın da katıldığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler şehrin en işlek meydanında anıldı.

Çekya’da Türkiye Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın da katıldığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler şehrin en işlek meydanında anıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlenmeye devam ediliyor. Son olarak depremlerde hayatını kaybedenler için Çekya’nın başkenti Prag’da anma töreni düzenlendi.

Törende hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken bir çok vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca törene katılanlara depremle ilgili Çekçe, İngilizce ve Türkçe bilgiler verildi.

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da, vatandaşların şehrin en işlek noktalarından Vaclavska Namesti meydanında düzenledikleri anma törenine katıldı. Bağış yaptığı konuşmada bu zor günlerin üstesinden ancak dayanışma ile gelebileceğimizi vurguladı.

Depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlikte, afetzedeler için yardım da toplandı.