Çekya’da devlet başkanlığı seçimine sayılı günler kala yapılan anketlere göre, seçim yarışını Eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel’in kazanması bekleniyor.

Çekya’da devlet başkanlığı seçimine sayılı günler kala yapılan anketlere göre, seçim yarışını Eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel’in kazanması bekleniyor.

Çekya’da devlet başkanlığı seçiminde ilk turda 8 adaydan hiçbirinin yüzde 50’den fazla oy alamamış, seçim yarışı 27-28 Ocak tarihlerinde yapılacak ikinci tura kalmıştı. İlk turda yüzde 35,4 ile en yüksek oyu olan Eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel ile oyların yüzde 34,99 oy alan eski Başbakan Andrej Babis’in ikinci turda karşı kaşıya gelmesine sayılı günler kala anketler seçim yarışını Pavel’in kazanacağını gösterdi.

MEDIAN tarafından 20-22 Ocak tarihlerinde bin 161 katılımcı ile yapılan ankette, Pavel, oyların yüzde 58’ini, Babis ise oyların yüzde 42’sini aldı.

Ipsos tarafından 20-22 Ocak tarihlerinde bin 665 katılımcı ile yapılan ankette, Pavel, oyların yüzde 59’unu, Babis ise oyların yüzde 41’ini aldığı belirtildi.

Stem tarafından 16-18 Ocak tarihlerinde 2 bin 8 katılımcı ile yapılan ankette ise, Pavel, oyların yüzde 58’ini, Babis ise oyların yüzde 42’sini aldığı aktarıldı.

Pavel’den Batı yanlısı politika

Merkez sağ hükümet tarafından desteklenen Pavel, açık bir Batı yanlısı politika duruşu sergiledi ve Rusya’nın saldırganlığına karşı Ukrayna’ya destek verdi.

"Ben bir diplomatım. Asker değil"

Babis ise, Pavel’i barışa yönelik bir tehdit olarak göstermeye çalışarak, seçimin ilk turundan bu yana kendisini savaşa karşı bir güç olarak tanıttı. Babis, kampanya afişlerinde "Çekya’yı savaşa sürüklemeyeceğim" ve "Ben bir diplomatım. Asker değil" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz pazar günü televizyonda yayınlanan bir tartışmasa da Babis, saldırıya uğramaları durumunda NATO müttefikleri Polonya ve Baltık ülkelerini savunmak için asker göndermeyi reddedeceğini söylemiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Babis, tartışmanın ardından geri adım atarak, NATO’nun karşılıklı savunma taahhütlerine saygı duyacağını ifade etmişti.