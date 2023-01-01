Çekya’da yeni yıl başkent Prag’da coşkuyla kutlandı. Prag’ın ünlü meydanı Staromestke Namesti’de toplanan binlerce kişi, yeni yılı havai fişeklerle karşıladı.

Çekya’da yeni yıl başkent Prag’da coşkuyla kutlandı. Prag’ın ünlü meydanı Staromestke Namesti’de toplanan binlerce kişi, yeni yılı havai fişeklerle karşıladı.

Tüm dünya yeni yıla girmenin heyecanını yaşarken Çekya’nın başkenti Prag’da da yeni yıl coşkuyla kutlandı. Covid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez kutlamalarda kısıtlama olmadı. Prag’ın en ünlü meydanı olan Staromestke Namesti’de ve Vltava Nehri çevresinde toplanan binlerce kişi yeni yılı havai fişek ve şarkılar ile karşıladı. Salgının başlangıcından bu yana havai fişek gösterileri düzenlemeyen Prag Belediyesi’nin bu kararına rağmen binlerce kişi, Staromestka Namesti meydanında havai fişeklerle yeni yılı karşıladı. Prag polisi yeni yıl kutlamaları nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alırken, Prag’ın önemli meydanlarında itfaiye ve ambulanslar hazır bulundu.

İtfaiye 139 yangına müdahale etti

Prag itfaiye ekipleri gün boyu süren kutlamalar sırasında kullanılan havai fişeklerin yol açtığı 139 yangına müdahale etti. Havai fişek yasaklarına rağmen Prag’da çok sayıda havai fişek kullanılırken, 8 kişi ise yaralandı.

Prag’ın Vaclavske Namesti meydanındaki kutlamalar sırasında kurallara uymadıkları nedeniyle uyarılan bir kişi, kendisini uyaran polise tekme attı. Kafasından yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.