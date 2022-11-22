Erasmus Programı çerçevesinde Çekya ve Portekiz’e "Yaşlı ve Hasta Bakımı’’ stajı için giden Kütahya Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri stajlarını tamamlayarak Kütahya’ya döndüler

Erasmus Programı çerçevesinde Çekya ve Portekiz’e "Yaşlı ve Hasta Bakımı’’ stajı için giden Kütahya Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri stajlarını tamamlayarak Kütahya’ya döndüler

Okul Müdürü Necati Kocaçoban Erasmus+ Programi 2020 Yılı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği projeleri çerçevesinde Çekya’nın Prag şehrinde, Portekiz’in Braga şehrinde staj yaptıklarını belirtti.

2 Öğretmen ve 6 öğrenci Çekya’da, 2 öğretmen ve 6 öğrencinin ise Portekiz’de staj yaptığını söyleyen Kocaçoban, ‘’Çekya’da Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Prag’a geldi, kendisini Erasmus + öğrencileri olarak karşıladık. Projemiz hakkında bilgilendirmede bulunduk. Proje çerçevesinde öğrencilerimiz 3 hafta boyunca 4 farklı Yaşlı bakım merkezlerinde staj yaptılar. Yaşlı ve hastalara birebir bakım verdiler, hasta ve yaşlı bakımında kullanılan yeni yöntem ve teknikleri uyguladılar. Bunun yanı sıra yeni kültürleri tanıma fırsatı buldular’’ diye konuştu.