Erzincan’da Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) birimine hizmet içi eğitim verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadın Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı ve Çocuk Ergen Dairesi Başkanlığı konuları çerçevesinde, Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı konularının ilçe bazında önemi ile iş ve işlemlerinin aktarılması maksadıyla, görevlendirilmiş olan İlçe Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) personellerine Halk Sağlığı Hizmetleri ÇEKÜS Biriminde görev yapmakta olan Ebe Burcu Genç, Ebe Asel Fatma Utku, Ebe Nilay Yaşar, Hemşire Fatma Tuzlukaya, Ebe Mukaddes Sarıgül tarafından Toplum Sağlığı Merkezi eğitim salonunda hizmet içi eğitim verildi.

Toplantı sonunda eğitime katılanlara, katılım belgeleri Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Osman Yılmaz tarafından takdim edildi.