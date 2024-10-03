İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencileri Yağmur Canpolat ve Berna Oduncu, ‘Yirmili Yaşlarımın Başında’ adlı 11 dakikalık belgeselle Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde birinciliğe ulaştı. Kendi çekip yönettikleri belgeselde, gençlerin özgürlük, birey ve toplum gibi farklı konulardaki görüşlerini yansıtan ikili, festival kapsamında düzenlenen ve toplam 201 başvurunun yapıldığı Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda ‘En İyi Belgesel Film Ödülü’nü kazandı. Canpolat ve Oduncu, 30 bin liralık ödülün de sahibi oldu.

İEÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencileri Yağmur Canpolat ve Berna Oduncu, dijital film stüdyosu dersi kapsamında hazırladıkları belgesel filmin çekimlerini İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirdi. Film için 15 öğrenciyle röportaj yapıldı. ‘Yirmili Yaşlarımın Başında’ adlı belgesel, Türkiye’de yaşayan gençlerin bir portresini sundu. Daha önce Gümüşlük Akademisi Vakfı, Uluslararası 2 Yaka Kısa Film Festivali ve Bornova Kısa Film Günleri’nde kazandığı resmi seçkilerin yanı sıra Directed by Women Türkiye’de de ödül kazanan Yağmur Canpolat ve Berna Oduncu, Altın Koza’da da birinciliğe ulaşmayı başardı.

Ödülü bekliyorduk

Böylesine saygın ve uluslararası alanda da takip edilen bir yarışmada ödül almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Canpolat ve Oduncu, “Hazırladığımız belgesel film, klasik anlayıştan farklıydı. Filmde soyut görsellere de yer verdik. Örneğin; filmde bir kişi konuştuğu sırada, arka fonda konuyla ilgili hem soyut hem de somut yansımalar kullandık. Filmde konuşan kişinin sesi vardı ama izleyiciler arka fonda klasik portreler yerine bizim çektiğimiz özel görselleri izlediler. Üniversite öğrencilerine gençlik, toplum ve özgürlük gibi farklı konularda sorular yönelttik. Gençlerin düşünce ve hissiyatlarını etkili biçimde aktarmaya odaklandık. Bunda da başarılı olduk. Açıkçası ödül almayı bekliyorduk. ‘Neden birinci olmayalım?’ diye düşünüyorduk. Yanılmadık ve hedefimize ulaştık. Çok mutlu, bir o kadar da gururluyuz” diye konuştu.

Art arda başarılar

İEÜ Sinema ve Dijital Medya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gürata ise, öğrencileri tebrik ederek, “2020 yılında öğrencimiz Çağıl Saydam, ‘61 Sokak No 4’ isimli çalışmasıyla Altın Koza’da ‘En İyi Deneysel Film’ ödülüne layık görülmüştü. Geçtiğimiz sene de öğrencimiz Ecem Çörtle, Galactic Treasure (Galaktik Hazine) adlı animasyon filmiyle Hong Kong’da düzenlenen Infinite Frames Film Festivali’nde üçüncü olmuştu. Öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası alandaki yarışmalara damga vururken, Altın Koza’dan bir sevindirici haber de Yağmur ve Berna’dan geldi. Uygulamaya dönük yenilikçi eğitim sistemimizin ve güçlü eğitim kadromuzun özverili çabalarının meyvesini alıyoruz. Öğrencilerimizin aldığı ödüller, geleceğin başarılı sinemacılarını yetiştirdiğimizin göstergesi. Üniversitemize, bölümümüze gurur yaşatan tüm öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.