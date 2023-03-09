Depreme Şanlıurfa’da yakalanan gurbetçi, bölgede çekip gönderdiği video ile bir gecede 30 milyon Türk Lirası yardım toplayarak Türkiye’ye getirdi.

Depreme Şanlıurfa’da yakalanan gurbetçi, bölgede çekip gönderdiği video ile bir gecede 30 milyon Türk Lirası yardım toplayarak Türkiye’ye getirdi.

Danimarka’da yaşayan Gül Mehmet Demir, depreme ziyaret için geldiği memleketi Şanlıurfa’nın Birecik İlçesine bağlı Ayran kırsal Mahallesinde yakalandı. Deprem sabahı bölgeyi gezip bir video çeken Demir, Almanya, Danimarka, İsveç, Norveç, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika’daki gurbetçiler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarına gönderdi. Videoyu izleyen gurbetçiler, bir günde 30 milyon Türk Lirası toplayarak bölgeye gönderdi. İki gün içinde Kahramanmaraş’a 2 tır, Gaziantep’in İslahiye ilçesi ile Nurdağı ilçesine 4 tır, Hatay’ın Defne ilçesi ve Samandağı ilçesine 3 tır, Adıyaman’a 5 tır giyecek, gıda, soba, battaniye, tüp, tüplü ocak ve odun ulaştırıldı. Birecik ilçesinde ise 2 gün boyunca 10 bin kişiye yemek veren gurbetçiler, 24 adet konteynır kurmak için de çalışma başlattı.

Adıyaman’daki yardım dağıtım çalışmalarına katılan Gül Mehmet Demir, “Bu gün Adıyaman’a geldik, yardımlarımız devam ediyor. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, yardımları halen geliyor. Biz de dağıtmaya devam ediyoruz” diye konuştu.