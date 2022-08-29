TEMA Vakfı tarafından düzenlenen Saha Koordinasyon Toplantısı’nda Osmaneli İlçe Temsilcisi Betül Toptaş’ın çektiği fotoğraf yılın en iyi fotoğrafı seçildi.

TEMA Vakfı tarafından düzenlenen Saha Koordinasyon Toplantısı’nda Osmaneli İlçe Temsilcisi Betül Toptaş’ın çektiği fotoğraf yılın en iyi fotoğrafı seçildi.

TEMA Vakfı Bilecik İl Temsilciliği, İstanbul’da düzenlenen Saha Koordinasyon Toplantısı’na katılım sağladı. İstanbul Özyeğin Üniversitesinde Türkiye’nin dört bir yanından il temsilcileri, ilçe, mahalle sorumluları ve yardımcıları ile genel merkez ekibinin bir araya gelmesiyle iki yıllık pandemi sürecinin ardından yüz yüze yapıldı. Saha Koordinasyon Toplantısı’na Bilecik İl Temsilcisi Mesut Kaplan ve Osmaneli İlçe Temsilcisi Betül Toptaş Katıldı. İl temsilcisi Mesut Kaplan Umut Yeşertenler bölümünde Bilecik İli genelinde tarım arazilerinin azalması ve maden faaliyetlerinin kırsal yapıyı bozmaması açısından yapılan çalışmalardan bahsederken, örnek uygulamaları paylaştı. Ardından her ilden gelen yöresel ürünlerin sergilendiği stantlarda Bilecik yöresel ürünleri sergilendi.

Toplantının son gününde Osmaneli İlçe Temsilcisi Betül Toptaş’ın çektiği fotoğraf yılın en iyi fotoğrafı seçildi.