Sivaslı doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, çektiği karelerle lösemi çocukların umudu oldu.

Sivas’ta yaşayan ve çektiği doğa ve yaban hayatı fotoğraflarıyla adından sıkça söz ettiren doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, çektiği birbirinden ilginç fotoğraflarla sergisi açtı. Sivas Kongre Müzesi’nde "Yabandan Bir Nefes" isimli fotoğraf sergisinde yaban hayatta kaydettiği 30 fotoğraf karesini görücüye çıkardı. Sergide; çizgili sırtlan, vaşak, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi ve birçok kuş türünün yer aldığı fotoğraflar yer alıyor. Aslan sergiden elde edeceği geliri Lösemili çocuklara bağışlayacağını belirtti.

"Gelirin tamamı lösemili çocuklara bağışlayacağım”

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, sergiden elde edilecek olan gelirin lösemili çocuklara bağışlayacağını belirterek, “Bugün de Sivas Kongre Müzesi’nde "Yabandan Bir Nefes" isimli fotoğraf sergisi açtım. Bugün bu fotoğraflardan elde edilen gelirin tamamı lösemili çocuklara bağışlanacak. Hem yaban hayatına bir farkındalık oluşturmak için ve lösemili çocuklara fayda sağlamak için bu sergiyi açtım. Bu sergi bir hafta boyunca devam edecek” dedi.

“Bu fotoğrafları çekmem yıllarımı aldı”

Aslan, sergideki fotoğrafları karelemek yıllarını aldığını belirterek, “Sergide toplam 30 fotoğraf var ve bu fotoğrafların hepsini çekmem yıllarımı aldı. Bu fotoğrafları çekmek büyük bir emek ve çaba gerektiriyordu. Bu sergide farklı hayvan türleri var. Çizgili sırtlan, vaşak, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi ve birçok farklı kuş türü var. Bu türleri görüntülemek için Türkiye’nin birçok noktasına gittim ama sergide Sivas’ta çektiğim fotoğraflara ağırlık verdim” şeklinde konuştu.