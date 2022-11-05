Çekmeköy’de yoldaki diğer otomobillere rağmen adeta yarışırcasına yan yana hızla ilerleyen iki hafriyat kamyonunun sürücüleri yakalandı. Sürücülere ve kamyon sahiplerine toplamda 8 bin 456 TL para cezası verildi.

Çekmeköy’de yoldaki diğer otomobillere rağmen adeta yarışırcasına yan yana hızla ilerleyen iki hafriyat kamyonunun sürücüleri yakalandı. Sürücülere ve kamyon sahiplerine toplamda 8 bin 456 TL para cezası verildi.

Çekmeköy’de 2 Kasım tarihinde yaşanan olayda, Şile yolu üzerinde seyreden iki hafriyat kamyonunun sürücüleri yolda hızlı bir şekilde ve yan yana ilerleyerek trafiği tehlikeye soktu. Olayın basına yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, çalışma başlatıldı. Şahısların 34 ELG 151 plakalı hafriyat kamyonu şoförü A.Y. ile 34 HJ 2495 plakalı hafriyat kamyonu şoförü M.Y. olduğu anlaşıldı. Şahıslar polis tarafından yakalandı.

34 ELG 151 plakalı hafriyat kamyonu şoförü A.Y.’ye, ‘en sağ şeridi izlememesi’ maddesinden 888 TL, ‘gereksiz yere korna çalmak’ maddesinden 196 TL, ‘standart dışı plaka takmak’ maddesinden 750 TL, ayrıca şahsın SRC belgesi olmaması nedeniyle 637 TL, araç sahibine ise bin 608 TL ceza verildi.

34 HJ 2495 plakalı hafriyat kamyonu şoförü M.Y.’ye ‘en sol şeridi ihlal etmek’ maddesinden bin 823TL, ‘gereksiz yere korna çalmak’ maddesinden 196 TL, ‘standart dışı plaka takmak’ maddesinden 750 TL, ayrıca şahsın psikoteknik belgesi olmaması nedeniyle araç sahibine bin 608 TL olmak üzere, sürücü ve araç sahiplerine toplamda 8 bin 456 TL idari para cezası uygulandı.