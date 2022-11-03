Çekmeköy’de yan yana hızla ilerleyen iki hafriyat kamyonu tehlike saçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Çekmeköy’de yan yana hızla ilerleyen iki hafriyat kamyonu tehlike saçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Çekmeköy’de yolda hızla ilerleyen iki hafriyat kamyonu, yoldaki diğer araçlara rağmen adeta yarışa girdi. Yan yana hızlı bir şekilde ilerleyerek trafikte tehlike oluşturan hafriyat kamyonlarının yoldaki diğer otomobillerden daha hızlı seyir ettiği görüldü. Kamyon sürücüleri, yoldaki diğer sürücülerin canını ve kendi canlarını hiçe sayarak hızla ilerlemeye bir süre daha devam etti. O anları kayda alan bir sürücü ise duruma tepki gösterdi. İki hafriyat kamyonunun yolda yarışırcasına ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.