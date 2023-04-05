Çekmeköy’de ilkokulda okuyan tam zamanlı kaynaştırma öğrenci Nehir Ayaz’ın velisi Elif Ayaz, diğer veliler tarafından ’öğrencilere kötü davrandığı’ gerekçesiyle şikayet edilen sınıf öğretmeninin şikayeti kendisi yapmış gibi davrandığını ve kızı için imza toplanarak sınıfının değiştirildiğini ifade etti. Kendisi ve kızına baskı yapıldığını, sınıfının değiştirilmesi nedeniyle kızının 8 Mart’tan beri okula gitmediğini ve okuldan soğuduğunu söyleyen Ayaz, kızının okula devam edebilmesi için durumu MEB’e ileterek şikayette bulundu.

Çekmeköy’de bir ilkokulda 1. sınıfta eğitim gören tam zamanlı kaynaştırma öğrencisi 7 yaşındaki Nehir Ayaz’ın sınıfının öğretmeni, iddiaya göre bazı veliler tarafından ’öğrencilere kötü davrandığı’ gerekçesiyle şikayet edildi. Fiziksel engelli Nehir’in annesi Elif Ayaz, şikayeti kendisinin yapmadığı halde sınıf öğretmeni tarafından kendisi yapmış gibi davranıldığını ve sınıf öğretmeninin diğer velileri ve sınıf annesini kendisine karşı tahrik ettiğini iddia etti. Öğretmen ve veliler tarafından toplanan imzalar ile kızının sınıfının değiştirildiğini ve kızı hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet dilekçeleri verildiğini söyleyen Elif Ayaz, kızının yeni sınıfına alışmakta zorlandığını ve yeni öğretmeninin kızı Nehir ile ilgilenmediğini, bu yüzden Nehir’in okuldan soğuduğunu, kendisinin ve kızının psikolojisinin bozulduğunu ifade etti. Kızı 8 Mart tarihinden beri okula gitmediği halde idareciler tarafından okuldaymış gibi gösterildiğini belirten Ayaz, durumu MEB’e ileterek şikayette bulundu.

Konuyla ilgili konuşan Elif Ayaz, “Sınıf öğretmeni çocukları bağırıp korkuttuğu yönünde şikayet edilmiş. Fakat bu şikayeti yapan ben değilim. Sınıf öğretmeni bunu yapan benmişim gibi sınıf annesi ve yardımcısına söyleyip, sınıftaki diğer velileri de organize ederek çocuğumun sınıftan ayrılması yönünde imza toplayıp okul idaresine verilmiş. Bununla yetinmeyip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet dilekçeleri verilmiş. Veli toplantısında çocuklara oyuncak alıp dağıttığım için sınıf öğretmeninin tahrik etmesi üzerine birtakım tartışmalar yaşandı. Neticesinde çocuğumun sınıf değişikliği kararı alındı. Zar zor yeni sınıfına ikna edip götürdüğümüzde sınıf öğretmeni çocuğun yüzüne bile bakmadı, konuşmadı. O gün yani 8 Mart itibariyle çocuğum okula gitmek istemiyor. Okulu çok sevdiğini, eski arkadaşları ile beraber olmak istediğini söylüyor. Bu durum benim ve çocuğumun psikolojisini bozmuş durumda. Ve çocuğum okula gitmediği günler idare tarafından var gibi gösterilmiş, bunu MEB’e ilettim. Henüz sonuçlanmadı, ne durumda bilmiyorum. Çocuğum okulundan geri kalmasın. Sesimin duyulmasını istiyorum. Sosyalleşmesi lazım. Farklı yapıya sahip bir öğrenci. Yönetmeliklere uyulmasını rica ediyorum” şeklinde konuştu.