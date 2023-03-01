Çekmeköy’de bir banka şubesine oyuncak silahla giren şüpheli, güvenlik görevlisinden silahını alarak soygun yaptı. 130 bin TL ile bir miktar döviz çalarak bankadan kaçan şahıs, esnaf ve polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi, ardından gözaltına alındı. Şahsın sokakta yere yatırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy’de bir banka şubesine oyuncak silahla giren şüpheli, güvenlik görevlisinden silahını alarak soygun yaptı. 130 bin TL ile bir miktar döviz çalarak bankadan kaçan şahıs, esnaf ve polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi, ardından gözaltına alındı. Şahsın sokakta yere yatırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çekmeköy’de Taşdelen Mahallesinde bulunan Yapı Kredi şubesinde yaşandı. İddiaya göre bankaya oyuncak silah ile giren bir şahıs, silahını güvenlik görevlisine doğrultarak etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlisinin silahını alan şahıs, banka görevlilerine silahını doğrultarak 130 bin TL ile bir miktar döviz çalarak bankadan hızla çıktı. Soygun esnasında işlem yapmak için bankada bulunan bir polis memuru ise koşarak kaçan soyguncunun peşine takıldı. Sokakta yaşanan kovalamacaya çevre esnafı da katıldı. Polis, koşarak kaçan şahsı durdurmak için havaya ateş açtı. Yakalanacağını anlayınca kendisini kovalayan esnafa silahını doğrultup kaçan şahıs, güvenlik görevlisinden aldığı silahı koşarken düşürdü. Şahıs, kısa süre içerisinde bankaya yakın bir sokakta yakalandı. Polis memuru ve esnaf, yakaladıkları soyguncuyu yere yatırarak üstünde bulunan parayı ve silahı aldı. Şüpheli şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri soygunun yaşandığı bankada inceleme yürütürken, olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğünce tahkikat işlemleri yürütülüyor.

“‘Dur’ deyince silah çekti”

Soyguncuyu kovalayan esnaf Serhat Tüysüz, “Bankayı soymuşlardı. Bir tane sivil polis vardı, peşinden koştu. Tekti zaten. O koşunca ‘polisi tek bırakmak olmaz’ dedik biz de peşinden koştuk. Üzerinde güvenliğin silahı vardı arka tarafta güvenliğin silahını düşürdü. Ben adama bayağı yaklaştım, tam yakalayacak kadar yakındım. ‘Dur’ deyince silah çekti. Silah çekince ben de yandaki arabanın üzerinden yan tarafa atladım. Sonra kaçmaya devam etti peşinden koştum. Kırmızı bir araba geldi adamın nerede olduğunu sordu. Sivil polis de yan taraftan dolaşmış. Arabayı önüne kıran ağabeyler üzerine atladı. Hemen yere yatırdık üzerini aradık. Üzerinden çıkan silah oyuncakmış zaten. Tahminimce 200 bin lira kadar vardı. Silahı düşürdüğü yerde de bir miktar para vardı. Ama diğer para koynundan çıktı” dedi.

Çevrede esnaflık yapan başka bir kişi, “Hırsız girdi içeriye. Güvenliğin silahını alıyor. Bankadan belli bir miktar para alıyor. Sonra bankadan çıkıp kaçıyor. Kaçarken de bizim arkadaşlar yakalıyor ve polise teslim ediyorlar.

Soyguncu şahsın sokakta yere yatırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.