İstanbul’un en genç ilçesinde on binlerce genç sınav maratonu ve okul seçme yorgunluğunu Çekmeköy gençlik konserleri ile attı. Çekmeköy Belediyesi, gençler için Sinan Akçıl, Göksel, Sefo ve Motive konserleri düzenledi.

İstanbul’un en genç ilçesinde on binlerce genç sınav maratonu ve okul seçme yorgunluğunu Çekmeköy gençlik konserleri ile attı. Çekmeköy Belediyesi, gençler için Sinan Akçıl, Göksel, Sefo ve Motive konserleri düzenledi.

Yaz aylarında YKS stresi yaşayan, sonrasında kazandıkları üniversitelere yerleşen gençler ve liseye başlayan gençlerin eğitim öğretim dönemi öncesinde motivasyonunu üst seviyeye çıkarmak için düzenlenen açık hava konserlerine binlerce genç ve aileleri katıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde düzenlenen konserlere pop müziğin sevilen isimleri Sinan Akçıl ve Göksel, hayran kitlesinin büyük çoğunluğu gençlerin oluşturduğu Rapciler Sefo ve Motive katıldı.

Çekmeköylü gençler adına sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Ahmet Poyraz, gençlere seslendiği konuşmasında, “Birileri zannediyor ki sadece kendileri konser veriyor. Ama Çekmeköydeki konserin bir farkı var. Biz diyoruz ki Osmanlı da bizim, Mustafa Kemal Atatürk de bizim. İşte farkımız bu. Sefo da bizim, Tarkan da bizim. Biz bu ülkede yaşayan Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle, Alevisi, Sünnisiyle hep beraber kardeşiz. Büyük bir Türkiye’yiz. Bizim farkımız bu“ dedi.

“Çekmeköy halkı bugün enerjisini atacak”

Sanatçı Sinan Akçıl, “Stres atmak için birebir doğru konserler. Çekmeköy halkı bugün enerjisini atacak inşallah. Çok sevdiğim bir ilçe Çekmeköy ve çok büyük bir başkanları var. İnanın bana bence çok doğru yerdeler ve Çekmeköy benim İstanbul’da en sevdiği ilçelerin başında geliyor diyebilirim“ dedi.