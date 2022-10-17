İstanbul Çekmeköy’de metro durağı önünde bekleyen bir şahsın, yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Çekmeköy’de metro durağı önünde bekleyen bir şahsın, yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Çekmeköy’de bulunan bir metro durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, durak çıkışında beklediği esnada yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı. Durumu fark eden genç kız, fotoğrafının silinmesini isteyince tartışma çıktı. Vatandaşlar müdahale ederek şahıstan telefonunu almaya çalışırken, şahıs olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınların şahsa tepki gösterdiği, vatandaşların ise fotoğraf çektiği iddia edilen şahsı kolundan tuttuğu görülüyor.