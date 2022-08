Çekmeköy Belediyesi, Yaz Kur’an Kurslarının kapanış töreninde kursu başarıyla tamamlayıp derece alan öğrencileri bisiklet hediye ederek ödüllendirdi. 90 adet bisikletin hediye edildiği kapanış töreninde öğrencilerin heyecanı fark edildi. Belediye Başkanı Ahmet Poyraz dereceye giren öğrencilere bisikletlerini hediye etti.

Çekmeköy Belediyesi, Taşdelen Turgut Özal Kültür Merkezi Yaz Kur’an kursu kapanış töreni düzenledi. Binlerce öğrenci, yaz Kur’an Kursu eğitimi sonrası ödül töreni olmasını heyecanla karşıladı. Eğitimlerini derece ile bitiren 90 öğrenci ise Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen kapanış töreninde bisiklet hediye edilerek ödüllendirildi. Öğrencilerin, Kur’an Kurslarında oluşan masrafların tamamı ise Çekmeköy Belediyesi tarafından karşılandı.

Törene Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti İlçe Başkanı Akın İlhan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Derece ile bitiren öğrenciler bisiklet ile ödüllendirildi

Yapılan çeşitli etkinliklerin ardından kurslarda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, dereceye giren çocuklara ödül olarak bisiklet hediye etti.

“Bu yazı en güzel şekilde çocuklarımızın geçirmesi için her türlü etkinlik yaptık”

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Yaz boyunca kurslarımızı ziyaret ettik. Belki anne babalar bilmez ama bütün Kur’an Kurslarımızı ziyaret ettik. Bugün bazı çocuklarımız olmayabilir ama her birini ziyaret ettik. Her biriyle sohbet ettik, ailelerine selam gönderdik. Onlara ikramlarda bulunduk. Bu yazı çocuklarımızın en güzel şekilde geçirmesi için her türlü etkinliği yaptık” dedi.