Çekmeköy’de etkili olan kar yağışı, çocuklar için eğlenceli anlara sahne oldu. Kar küreme ekipleri sokakları temizlemek için çalışmalara başladığında, oyun oynayan çocuklar ekiplerin önüne geçerek "Sokağı temizlemeyin, biraz daha oynamak istiyoruz!" dedi ve ekip araçlarını kartopu yağmuruna tuttu.

Çocukların neşesine ortak olan ekipler, çalışmayı bir süreliğine durdurarak miniklerin karın tadını çıkarmasına fırsat tanıdı. Kartopu oynayan, kardan adam yapan çocuklar doyasıya eğlendikten sonra, ekipler yolları temizleyerek görevlerini tamamladı. Çekmeköy Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırırken çocukların mutluluğunu da göz önünde bulundurarak hizmet vermeye devam ediyor.