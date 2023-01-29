Karadeniz’de nefesleri kesen "FormuLaz Yarışları" ilk kez Karadeniz illeri dışında bir ilde gerçekleşti. Çekmeköy Belediyesinin düzenlediği etkinlikte 30 tahta araba kıyasıya mücadele etti. Festivale katılan vatandaşlara 10 ton hamsi ikram edildi.

Karadeniz’de nefesleri kesen "FormuLaz Yarışları" ilk kez Karadeniz illeri dışında bir ilde gerçekleşti. Çekmeköy Belediyesinin düzenlediği etkinlikte 30 tahta araba kıyasıya mücadele etti. Festivale katılan vatandaşlara 10 ton hamsi ikram edildi.

Karadenizde her yıl çeşitli organizasyonlarda sahne alan ve nefesleri kesen Formulaz Yarışları İlk defa Karadeniz illeri dışında bir İstanbul Çekmeköy’de yapıldı. Çekmeköy Alemdağ Mahallesinde gerçekleşen ’FormuLaz’da, yaklaşık 30 tahta araba kıyasıya mücadele etti. Araba yarışlarının yanı sıra hamsi festivali de Çekmeköylülere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. 10 ton hamsinin ekmek arası şeklinde vatandaşlara ikram edildiği festivalde, Koliva, Murat Köse ve Gökhan Can Boşnakoğlu konseriyle coşku doruğa çıktı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyrazın ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde FormuLaz yarışlarının startını Başkan Poyraz verdi. Vatandaşlara elleriyle balık ekmek ikram eden Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Formulaz’da dereceye giren yarışmacılara ise kupa, madalya ve hediyelerini takdim etti. Yarışlarda Tasarım Ödülünü İsmail Bayrak alırken birinci Ahmet Gül, ikinci Levent Gül ve üçüncü Gani Sarı oldu.

Emniyet kemeri ve yangın söndürme tüpü var

Yarışmaya katılan Turan Selimoğlu, Karadeniz’den geldik burada yarışıyoruz. Tüm gençlere tavsiyem, doğayla yaşamlarını sürdürsünler. Ahşapla konuşsunlar. Ömürlerine ömür katarlar. Bu yarışları Avrupaya yaymayı düşünüyoruz. Aracımız donanımlı, emniyet kemeri ve yangın söndürme tüpü var dedi.

İstanbulda bu yarışın ilk startını vermiş olduk

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, FormuLaz ismi biliyorsunuz. 14 sefer Rize’de yapıldı. Çocukken bizlerde gayret edip yapmaya çalıştığımız bir araba. İstanbul’da bu yarışın ilk startını vermiş olduk. Yarışın sonunda İstanbullu hemşehrilerimize hamsi dağıtacağız. Akşam da güzel bir müzik şöleni ile günümüzü değerlendirmiş olacağız şeklinde konuştu.