Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100’üncü yılı Çekmeköy’de binlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü ile kutlandı. Kutlamalarda konuşma yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Gelecek yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyılı olacak" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan 100 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü Çekmeköy’de binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü ile kutlandı. Cumhuriyet’in 100’üncü yaşını kutlamak için ellerinde bayraklarla yürüyüşe katılan vatandaşlar hep birlikte Cumhuriyet coşkusu yaşadı. Genci, yaşlısı her yaştan vatandaşın katıldığı kutlamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Çekmeköy Belediyesi’nin 3 yıldır yaptığı titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen programla dünyaya ilan edilen 100. Yıl Marşı da seslendirildi. Bando takımının da yer aldığı kutlamada havai fişek gösterisi gökyüzünü aydınlattı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da kutlamalara katılarak vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Kortej yürüyüşünün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da dev ekrandan vatandaşlara izletildi.

Kutlamada konuşma gerçekleştiren Başkan Ahmet Poyraz, “Bugün gün boyu 100’üncü yıl etkinliklerine imza attık. Bugün burada da yaklaşık bir kilometreyi vatandaşlarımızla beraber yürüdük. Dile kolay, 100 yıl evvel bu Cumhuriyet’i kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Burada bulunan genç kardeşlerimize de, ikinci yüzyılı gözleriyle görmeyi Rabb’im nasip etsin diyorum. Gelecek yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyılı olacak. Bunun için çalışıyoruz. Gençlerimiz bunun için İHA’lar SİHA’lar yapıyor. Dünyaya haykırıyoruz, diyoruz ki ‘Ey dünya, gelecek yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti’nin, gençlerinin yüzyılı olacak. Buna hazır ol dünya’ diyoruz. Bugün nasıl Filistin’de o mazlum Filistin halkını şehit ediyorlarsa hiç kimseyi dinlemeden oraya bombalar yağdırıyorlarsa, işte bu ikinci yüzyılın gençleri o zalimlere ‘dur’ diyecek, ‘Türkiye Cumhuriyeti burada’ diyecek, ‘biz varız’ diyecek. Sizler diyeceksiniz. Bu zulmün önünü engelleyecek gençlik burada. Bu Cumhuriyet kurulurken şehitlerin kanı var bu topraklarda, gayret var, mücadele var, çok büyük zorluklar var. Gençler, bize armağan edilen bu Cumhuriyet’i gelecek yüzyıllara taşıyacaklar dedi” dedi.

Düzenlenen yürüyüş ve yürüyüşe katılan vatandaşlar dron ile görüntülendi.