Çekmeköy’de 2 katlı müstakil bir binanın ikinci katında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede çatıya sirayet etmesiyle mahallede korku dolu anlar yaşandı.

Çekmeköy’de 2 katlı müstakil bir binanın ikinci katında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede çatıya sirayet etmesiyle mahallede korku dolu anlar yaşandı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Sırapınar Mahallesi Merkez Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın, binanın ikinci katında başlayarak kısa sürede çatıya da sirayet etti. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle söndürülen yangın sonucu binanın ikinci katı ve çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken mahalleli korku dolu gözlerle yangını izledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.