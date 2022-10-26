Çekmeköy’de 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Zeynep Özgelen’i darp ederek öldürdüğü iddia edilen eşi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamayı kabul etmeyen şüpheli, eşinin rahatsızlandığını öne sürerek, “Eşimle zaman zaman sıkıntı yaşasam da eşimi ben öldürmedim. Eşim vefat ettiği için üzgünüm” dedi.

Çekmeköy’de 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Zeynep Özgelen’i darp ederek öldürdüğü iddia edilen eşi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamayı kabul etmeyen şüpheli, eşinin rahatsızlandığını öne sürerek, “Eşimle zaman zaman sıkıntı yaşasam da eşimi ben öldürmedim. Eşim vefat ettiği için üzgünüm” dedi.

Çekmeköy’de 24 Ekim tarihinde 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Zeynep Özgelen’i darp ederek öldürdüğü iddia edilen eşi Muhammet Özgelen gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunda, Zeynep Özgelen’in 9 yıllık eşi olduğunu ve 2 çocuklarının olduğunu söyleyen şüpheli Muhammet Özgelen, “Ailevi nedenlerden dolayı tartışmalarımız oluyordu. 6-7 yıl önce de Zeynep’i darp etmem nedeniyle hakkımda şikayetçi olmuştu. Yine boşanma davası açmıştı. Ancak barıştığımız için davalar geri çekildi. Son 5-6 yıldır Zeynep Erzurum’da çocuklarımız ile birlikte yaşıyordu. Benim işim İstanbul’da olduğu için onlardan ayrı yaşıyordum ancak sık sık ziyaretlerine giderdim” dedi.

Eşinin rahatsızlandığını iddia etti, evden kanlı fotoğraflar çıktı

Çekmeköy’deki evde bulundukları sırada eşinin bir anda rahatsızlandığını öne süren şüpheli, “Rahatsızlandığını anlayınca müdahale ettim ve boğazına kaçan dilini çektim. Kendisine gelmesi için yüzünde hafif bir şekilde tokat attım ve yüzünü yıkadım. Yavaş yavaş kendisine gelmeye başladı. Olaylar esnasında kızımız diğer odadaydı, herhalde o da duydu” diye konuştu. Gece saatlerinde eşinin rahatsızlığının yeniden nüksettiğini öne süren şüpheli, “Ben yine müdahale ettim. Akabinde ambulansı aradım. Akabinde banyoya götürüp su tutup kalp masajı yaptım. Ambulans ekibi, konuşmalarında eşimin mide kanamasını geçirdiğini beyan ediyorlardı. Daha sonra da eşim vefat etti” dedi.

Şüpheli Muhammet Özgelen, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Eşimle zaman zaman sıkıntı yaşasam da eşimi ben öldürmedim. Ölmesine neden olacak herhangi bir eylemde bulunmadım. Yastık ya da başka bir eşyayla kafasını kapatıp nefes almasına engel olmadım. Kendini öldürmem için herhangi bir sebep yoktur. Eşim vefat ettiği için üzgünüm” şeklinde konuştu. Şüpheli kendini ’eşim rahatsızlandı’ diyerek savunurken, evden kanlı fotoğrafların çıkması dikkat çekti.

Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Özgelen, “eşi kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.