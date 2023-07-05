Bursa Büyükşehir Belediyesi kentin en prestijli caddelerinden olan Çekirge Caddesi’nin çehresini güzelleştiriyor. Caddedeki yaya kaldırımları ve aydınlatma sistemleri sil baştan yenilenirken, Başkanlık konutu yerine yapılacak Süleyman Çelebi Külliyesi ve imalatları devam eden Çekirge Teras Projesi ile Çekirge, yeniden Bursa’nın en gözde semtlerinden biri olacak.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan zamanla yıpranan kent dokusunu yenileyerek Bursalılara konforlu bir hayat sunuyor. Çalışmalar çerçevesinde Bursa’nın en prestijli caddelerinden olan Çekirge Caddesi’nin yaya kaldırımları sil baştan yenilenecek. Çekirge Meydanı’nda başlayan çalışma ile eski stadyum girişindeki Altıparmak Kavşağı’ndan Zübeydehanım Hastanesi’ne kadar toplam 3,5 kilometrelik güzergahta yaya kaldırımları ile aydınlatma sistemleri komple değişecek. Çalışma çerçevesinde , 11 bin metreküp kazı dolgu, 4 bin metrekare bordür, 19 bin metrekare parke, bin 400 metreküp beton ve 20 ton demir imalatı gerçekleştirilecek.

Bu arada Çekirge Caddesi’nde sosyal hayata değer katacak Çekirge Teras Projesi’nde de imalatlar devam ediyor. Projede özellikle 15- 30 yaş arası gençlerin kullanımına imkan sağlayan, yetişkin, gençler ve çocuklar için kütüphane, modern sanat merkezi, paylaşımlı ofisler, e-spor müsabakalarının yapılacağı ve eğitimlerinin sağlanacağı, genç youtuberlar için dijital stüdyolar ile akıllı şehircilik ve inovasyon merkezinin de olacağı dijital gençlik merkezi yer alacak. kültürel faaliyetlerin hem atölye hem de sahne bazında sergilenebileceği alanların da bulunduğu projede bayanlar için hayat boyu sağlık merkezi, sinema salonu, restoran, kafe, 215 araçlık kapalı otopark, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları da olacak. Tam bir sosyal hayat alanı olarak tasarlanan projede, yapı dışında kalan 31 bin 370 metrekare alan ise iç yollar ve millet bahçesi olarak Bursalılara hizmet verecek.

Öte yandan Çekirge semtinde içinde 63 yıldır başkanlık konutu olarak kullanılan villanın da bulunduğu 28 bin metrekarelik alanı Süleyman Çelebi Külliyesi’ne dönüştürecek projede, uygulama için geri sayım başladı. Mevlit Yazarı Süleyman Çelebi’nin türbesinin de bulunduğu alan, mescit, kitap kafe ve özellikle mevlit üzerine araştırmaların da yapılabileceği bir külliye olarak kente kazandırılacak.