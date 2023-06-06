Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde çekirgelerin istilasına uğrayan Çevrepınar köy halkının mağduriyeti sürüyor.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde sayıları binleri aşan çekirge istilası yaşanıyor. Köyün içerisinde ve tarım arazilerinde yer alan çekirgeler evlere girerken, tarım arazilerine de zarar veriyor. Son 3 yıldır bu sorunu yaşadıklarını ve bu yıl çekirge sayısında büyük bir artış olduğunu dile getiren Çevrepınar köyü sakinleri ise yetkililerden çekirge sorununa çözüm bulunmasını istiyor.

Çevrepınar köyünde 3 yıldır bu sorunla mücadele etmeye çalıştıklarını söyleyen köy sakini Ali Yıldız, “Görüyorsunuz manzara açık ve net ortada. Çekirgeler neredeyse bizi yiyecekler evlerden içeri giriyorlar, devletimizden ilaçlanmasını bekliyoruz. Burası 3 senedir bu halde ama en çok bu sene bu kadar oldu. İlaç verdiler ama o fayda etmedi, yeterli değil” diye konuştu.

Çekirgelerin evlerin camına kadar geldiğini söyleyen Cemal Gedik ise “Kapıyı açık bırakınca hemen eve giriyorlar. Yemek kokusuna çok meraklılar kokuyu alınca hemen cama geliyorlar” dedi.

“Çekirgelerden bizi yiyor, bezdik”

Çekirgelerin evin her noktasına girdiğini aktaran Fatma Gül de, “Çekirgeler bizi yiyor onlardan bezdik. Öldürüyoruz ama günaha mı kalıyoruz bilmiyorum. Eve giriyorlar, yatağa giriyorlar her yere geliyorlar, mutfağa giriyorlar. Ekipler gelsin bize yardım etsinler, ilaçlayıp kurtarsınlar bizi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şiran İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ilaçlama çalışmalarına yarın başlayacağı bilgisine ulaşıldı.