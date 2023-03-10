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Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, M.H. idaresindeki 35 ALN 143 plakalı çekici sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Bozüyük çevre yolunda bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından İlçe Trafik ekiplerince olay yerinde gerekli tedbirleri alınırken kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında çekicinin yoldan çıkarak su kanalına devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı.

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