İstanbul’dan Samsun’a çekici-kurtarıcı üzerine yüklenmiş minibüs ile uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi 55 bin 850 adet sentetik ecza ile yakalanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’dan Samsun’a çekici-kurtarıcı üzerine yüklenmiş minibüs ile uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi 55 bin 850 adet sentetik ecza ile yakalanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin yüklü olduğu aracı kamufle etmek ve muhtemel polis kontrollerine takılmamak amacıyla çekici-kurtarıcı marifetiyle Samsun’a sokmaya çalıştıklarını tespit etti. Narkotik polisi transit minibüs aracın yüklü olduğu kurtarıcı/çekiciyi Samsun girişinde ele geçirdi. Çekici-kurtarıcı üzerinde bulunan minibüste yapılan aramada, 55 bin 850 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. Atakum ilçesinde, A.O.K. ise İlkadım ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çekici-kurtarıcı çalışanları S.Ö. ve O.Ö., haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

B.K. ve A.O.K. isimli şüpheliler ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.