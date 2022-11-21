Aşkale Erzurum istikametine seyir halindeki sürücüsü yabancı uyruklu tır çekicisinin lastiklerinden bir anda duman çıkmaya başladı. Yolda seyir halindeki diğer sürücülerin uyarılarına dikkat eden sürücü aracı Küçük Geçit köyü mevkisinde sağa çekerek, aracı dorseden ayırıp, yangına müdahale etmeye çalıştı.

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