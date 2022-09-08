Yozgat’ın Çekerek ilçesinde 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, kronik hastalıklarda tarama ve izlemler yaptı.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, kronik hastalıklarda tarama ve izlemler yaptı.

Cumhuriyet Meydanında sağlık çalışanları, kurulan stantta vatandaşları kronik hastalıklar hakkında bilgilendirdi. Etkinlikte sağlık çalışanları, tarama ve izlem işlemlerinin ardından Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, kurum amirleri ve vatandaşların kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi.

Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Umut Doğan konu ile ilgili açıklamalarda bulunarak “Aile hekimlerimiz tarafından yapılan tarama ve izlemler ile; hastalık riski olan bireylerin erken tespit edilmeleri, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık verilerek takip edilmeleri, kronik hastalığı olan bireylerin daha fazla sorun yaşamadan hayatlarını idame ettirmeleri ve yaşam kalitelerin arttırmaları hedeflenmektedir. Aile hekimleri kendilerine kayıtlı olan obez, hipertansif, diyabetik ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılması gereken hastalara, yaşlı bireylere ve sağlıklı bireylere dair listelerden tarama ve izlem işlemlerini yapmaktadır.” dedi.