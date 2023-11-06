Yozgat’ın Çekerek ilçesinde trafik ekiplerince gerçekleştirilen hız denetim uygulamasında 13 sürücüye 16 bin 504 lira idari para cezası uygulandı.
Çekerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Lise Caddesi’nde hız denetim uygulaması yaptı.
Uygulamada, okul çıkışı oluşan yoğunluk nedeniyle öğrencilerin ve yayaların güvenliğinin sağlanması amaçlandı. Uygulamada hız ihlali nedeniyle 13 sürücüye toplam 16 bin 504 lira idari para cezası uygulandı.
Çekerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından özellikle okul önlerinde denetimlerin sıklıkla süreceği bildirildi.