Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’na tırmanan Çek dağcı, dengesini kaybederek düştü. Yaralanan dağcı, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çekya vatandaşı J.H. (64), arkadaşlarıyla birlikte 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’na zirve tırmanışına çıktı. Tırmanış sırasında dengesini kaybeden J.H., yere düşerek kafasından ve omzundan yaralandı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 bin 200 metre rakımda ilk müdahaleyi yaptıkları J.H.’yi ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan J.H.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.