Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından aralarında gönüllü 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 69 kişiden oluşan Çek arama-kurtarma ekibi, Çekya’dan Türkiye’ye hareket etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından aralarında gönüllü 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 69 kişiden oluşan Çek arama-kurtarma ekibi, Çekya’dan Türkiye’ye hareket etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Çekya tarafından Türkiye’ye gönderileceği açıklanan 68 kişilik arama-kurtarma ekibi, gönüllü 1 Türk vatandaşının daha eklenmesi ile 69 kişi olarak Türkiye’ye hareket etti. 35 kişiden oluşan ilk ekip yerel saatle 18.15’de Ostrava Leos Janacek Havaalanı’ndan, 34 kişiden oluşan ikinci ekip ise yerel saatle 19.00’da Prag Vaclav Havel Havaalanı’ndan hareket etti. Ekipler uçakla direkt olarak Adana’ya gidecek.

Başkent Prag’dan hareket eden ekibi Prag Türk Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Banu Malaman ve diğer yetkililer havaalanında yolcu etti.

AFAD ile koordineli çalışacaklar

Çekya’dan giden 68 kişilik arama-kurtarma ekibi, AFAD ile koordineli bir şekilde önce Adana’ya, ardından da AFAD’ın belirleyeceği bölgelere giderek çalışacak. Çek ekibin Türkiye’de en az 5 gün kalacağı, gerek duyulması halinde ise bu sürenin uzatılacağı ifade edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çekya İtfaiyesi Şefi Jiri Kubes, “Adana’ya gidiyoruz. O bölgede açık tek havaalanı. Yaklaşık 70 kişiyiz. Diğer yarısı ise Ostrava’dan hareket edecek. Biz yerel afet yönetiminin emrinde çalışacağız. 5 gün orada olacağız. İhtiyaç olursa daha fazla kalabiliriz. Bizim için sorun değil. 1999 depreminde Türkiye’de çalışmış 2 kişi ekibimizde. Geçen sene ise Beyrut’ta çalışmıştık” dedi.

Çek ekip, yanlarında yaklaşık 100 metreküp hacminde ve 26 ton ağırlığında malzeme götürürken, 24 saat aralıksız çalışmak için gruplar halinde dönüşümlü vardiya yapacaklar.