Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yer teslimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yer teslimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 28 Temmuz’da yapılan ihalesi sonuçlandı. İhaleyi kazanan En-Sa Yapı ve İnşaat firmasına 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yer teslimi yapıldı. En-Sa Yapı ve İnşaat firması alanda şantiye kurma işlemlerine başladı. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde bin 105 konut ve ticaret alanı inşa edilecek. Ayrıca alanın çevre düzenlemesi de yapılacak.

Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde hak sahiplerinin kira yardımı da artırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada, hak sahiplerine yapılan aylık kira yardımı tutarının 1.300 TL’den 1.700 TL’ye çıkarıldığı belirtildi.