NBA’de Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers’ı deplasmanda 114-100 mağlup etti ve üst üste 8. galibiyetini aldı. Bu sonuçla Lakers da 7. mağlubiyetini almış oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman, 19 dakika süre aldığı maçta 9 sayı, 1 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

NBA’de Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers’ı deplasmanda 114-100 mağlup etti ve üst üste 8. galibiyetini aldı. Bu sonuçla Lakers da 7. mağlubiyetini almış oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman, 19 dakika süre aldığı maçta 9 sayı, 1 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Cleveland, Los Angeles Lakers’ı deplasmanda 114-100’lük skorla mağlup etti ve bu sezon oynadığı 9. maçında 8. galibiyetini elde etti. Doğu Konferansı’nda liderlik mücadelesi veren Cavaliers, konuk olduğu Los Angeles Lakers’a karşı galip geldi. Cavaliers’ta Donovan Mitchell 33 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, Darius Garland 24 sayı, 4 ribaunt, 7 asist, Jarrrett Allen 16 sayı, 11 ribaunt, Cedi Osman da 9 sayı, 1 ribaunt ve 1 asistle oynadı. Lakers’da Lebron James 27 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Russell Westbrook 19 sayı, 3 ribaunt, 10 asist ve Anthony Davis 19, 12 ribaunt, 4 asistlik performans ortaya koydu ancak bu isimler, mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Memphis Grizzlies: 103 - Washington Wizards: 97

Toronto Raptors: 113 - Chicago Bulls: 104

Los Angeles Clippers: 102 - Utah Jazz: 110