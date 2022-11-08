Düzce Belediyesi’nin çalışmalarını hızla yürüttüğü Cedidiye Meydanında inşaat iyiden iyiye gün yüzüne çıkıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışmaların en kısa zamanda bitirileceğini söyledi.

Düzce Belediyesi’nin çalışmalarını hızla yürüttüğü Cedidiye Meydanında inşaat iyiden iyiye gün yüzüne çıkıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışmaların en kısa zamanda bitirileceğini söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, makamından da sıkı takip ettiği Cedidiye Meydan Projesi’ndeki çalışmalar hakkında yakın çalışma arkadaşlarıyla görüştü. İnşaat alanına giderek detaylar hakkında fikir alış verişinde bulunan Başkan Özlü, vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Cedidiye Meydan Projesi’nin Kent Estetiği Projesi’nin bir parçası olarak gördüğünü söyleyen Özlü “Düzce’miz için yaptığımız her şey gibi, Cedidiye Meydanı’nı çok önemsiyoruz. Burası İstanbul Caddesi ile başlayan Kent Estetiği Projesi’nin bir devamı. İlk günden itibaren Cami-Meydan-Çarşı konseptli çok güzel bir yapı olacağını söyledik. Yolu yarıladık diyebiliriz. En kısa süre içinde burayı hemşehrilerimizle buluşturacağız” şeklinde konuştu.