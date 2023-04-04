Düzce Belediyesi, Cedidiye Kent Meydanı Projesi cami yanında inşa edilen bedesten formundaki yapıların son aşaması hızla ilerliyor. Dış cephesi Cedidiye Camii ile aynı formda olacak yapıların sütunlarında çalışmalar başladı.

Düzce Belediyesi, yerel mimariye uygun inşaat ve revize projelerinin yapımını sürdürüyor. Cedidiye Camii yanında inşası devam eden, Cami-Çarşı-Meydan konsepti anlayışı ile tasarlanan Cedidiye Kent Meydanı Projesi’nde inşaat çalışmaları yaz dönemine yetiştirilmek üzere hızla ilerliyor. Tarihi ve yerel mimariye uygun hazırlanan projede inşa edilen yapının dış detaylı Cedidiye Camii taşları ile aynı olacak. Dış cephe taş kaplama için üretim devam ederken aynı anda saten alçı sıva ve ıslak zeminlerin mermer kaplama çalışmaları da tamamlandı.

Saçak karkasları montaja hazır

Cami meydanının tarihi yapısını perçinleyecek proje en kısa sürede hizmete sunulacak yapıların elektrik ve su tesisatında sona gelindi. Ayrıca çatı panellerinin imalatı tamamlanırken saçak kaplamalarının da konsepte uygun olarak inşası için ahşap karkas kaplama çalışmaları birkaç gün içinde başlayacak. İnşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğü projede yapım aşamaları tamamlandığında Düzce’nin en büyük ikinci meydanı olarak tarihi siluetiyle kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacak.