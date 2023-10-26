NBA’de milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği San Antonio Spurs, konuk ettiği Dallas Mavericks’e 126-119 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı. Dallas’ta 33 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Luka Doncic maçın en skorer ismi olurken, Cedi Osman 12 sayı üretti.

NBA’de normal sezon 12 maç ile devam etti. Batı Konferansı ekiplerinden San Antonio Spurs, sahasında Dallas Mavericks’e 126-119 mağlup olarak sezona yenilgiyle başladı. Dallas’ta 33 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Sloven basketbolcu Luka Doncic, takımını galibiyete taşıdı. Konuk ekipte Kyrie Irving 22 sayı, Grant Williams ve Tim Hardaway Jr. da 17’şer sayıyla katkı verdi. Spurs’ta ise Devin Vassell’in 23, Keldon Johnson’un 17, Tre Jones’in de 16 sayısı yeterli olmadı. Ev sahibi takımda 22 dakika parkede kalan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı ve 2 asistle katkı verdi.

Alperen Şengün’ün 14 sayısı Houston’a galibiyet için yeterli olmadı

Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı takımı Orlando Magic’e 116-86’lık skorla yenildi. Orlando’da Cole Anthony 20 sayı, 8 ribaund, Franz Wagner 19 sayı, 3 ribaund, Paolo Banchero da 12 sayı, 5 asistle galibiyetin mimarı oldular. Houston’da ise Fred VanVleet ve Dillon Brooks’un 14’er sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Karşılaşmada Houston formasıyla 28 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün de 14 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performans sergiledi.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Charlotte Hornets: 116 - Atlanta Hawks: 110

Indiana Pacers: 143 - Washington Wizards: 120

New York Knicks: 104 - Boston Celtics: 108

Orlando Magic: 116 - Houston Rockets: 86

Brooklyn Nets: 113 - Cleveland Cavaliers: 114

Miami Heat: 103 - Detroit Pistons: 102

Toronto Raptors: 97 - Minnesota Timberwolves: 94

Chicago Bulls: 104 - Oklahoma City Thunder: 124

Memphis Grizzlies: 104 - New Orleans Pelicans: 111

Utah Jazz: 114 - Sacramento Kings: 130

San Antonio Spurs: 119 - Dallas Mavericks: 126

Los Angeles Clippers: 123 - Portland Trail Blazers: 111