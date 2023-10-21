Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) çerçevesinde Aydın’da yürütülen ve değerler eğitimi alanında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ÇEDES İl Koordinasyon Kurulu toplantıda ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” Projesi çerçevesinde Aydın’da öğrencilere yönelik değerler eğitimi faaliyetleri ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar İl ÇEDES Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alındı. İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar’ın açış konuşmasıyla başladı. ÇEDES İl Koordinatörü Ahmet Bakırcı, projenin uygulama usul ve esaslarına yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Bakırcı, proje çerçevesinde il genelinde yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya kurum amirleri ve ilgili kurumların proje koordinatörleri katıldı.