Cumhuriyet’in 100. yılı ülke genelinde büyük bir coşku oluşturdu. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta faaliyet gösteren ÇEDAŞ, 100’üncü yıl kutlamalarına Türk bayrağının renkleri ile katıldı. Tokat’ta Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’nın aydınlatma ışıklarını kırmızı ve beyaz renklerine çeviren ÇEDAŞ, Sivas’taki Genel Müdürlük binasını da Türk bayrağı renkleri ile aydınlatıyor.

Bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık yolunun başlangıcı olan Cumhuriyet’in 100’üncü yılı, ülke genelinde büyük bir coşku ile kutlanırken Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik dağıtım hizmetini üstlenen Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) da bu heyecana Türk bayrağının renkleri ile katıldı. Tokat’ta Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’nın aydınlatma ışıklarını “kırmızı-beyaz”a çeviren ÇEDAŞ, 27 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında caddeyi Türk bayrağının renkleri ile aydınlatacak. Bu arada ÇEDAŞ’ın Sivas’ta bulunan genel müdürlük binası da yine bu tarihler arasında 100’üncü yılın kutlamalarının simgesi olarak kırmızı-beyaz renklerle aydınlatılacak.

“Tüm enerjimiz ile Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutluyoruz”

Cumhuriyet’in ilanı ve ardından gerçekleştirilen reformlar ile Türkiye’nin çağdaş ülkeler arasında yerini aldığını ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Hedefimiz bu ülkenin aydınlık geleceğine hizmet etmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşamasını sağlamak. Tüm enerjimiz ile Cumhuriyetimizin 100. yılını yürekten kutlarken, bazı caddelerimizi sembolik olarak bayrağımızın renkleri ile aydınlattık. Yine Genel Müdürlük binamız da 10 Kasım tarihine kadar kırmızı-beyaz ışıklandırılacak. Bayrağımızın sonsuza kadar bu göklerde dalgalanması en büyük dileğimiz. Bayrağımızın renkleri ile yaptığımız bu aydınlatmaların, bu tarihi anın coşkusunun ışığı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Genel Müdür Kıvılcım, Tokat Valiliği ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilen aydınlatmalardaki renk değişikliğinin yaya ve araç trafiğine olumsuz bir etkisi olmayacağını da dile getirdi.