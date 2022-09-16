Kaptan Demir Çelik Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “(KARDEMİR) Şuandaki yönetim muhteşem, derli toplu. Karabük’e sahip çıkan bir yönetim var. Alparslan Bayraktar benim tanıdığım, bildiğim çok değerli bir bürokrattır. Kendisine ve onu burada görevlendiren Recep Tayyip Erdoğan Bey’e teşekkür ederim” dedi.

Kaptan Demir Çelik Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “(KARDEMİR) Şuandaki yönetim muhteşem, derli toplu. Karabük’e sahip çıkan bir yönetim var. Alparslan Bayraktar benim tanıdığım, bildiğim çok değerli bir bürokrattır. Kendisine ve onu burada görevlendiren Recep Tayyip Erdoğan Bey’e teşekkür ederim” dedi.

Kaptan Demir Çelik Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, KARDEMİR yönetimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, BAL Ligi’nde mücadele edecek olan Karabük İdman Yurdu’na destek verip vermeyeceğinin sorulması üzerine şehrin bütün kesimi takıma sahip çıkarsa destek vermek için geri durmayacaklarını söyledi. İstasyon Caddesi’nde yer alan atıl vaziyetteki Kaptan D.Ç. haddehane bölgesine gençlerin faydalanabileceği bir spor kompleksi yapmayı planladıklarını söyleyen Çebi, “Babamızın emek verdiği bir toprak parçası burası. Dolayısıyla kıymetli bizim için. Hayırlara vesile olacak olursa bizim için huzur verici olacaktır. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, eski arkadaşım. Aynı okulda okuduk. O da Karabük’ün çocuğudur, kentine hizmet eder. Burayı değerlendirirken babamızın spora olan ilgisini düşündük. Babamın spora olan ilgisinin arkasında yatan sebep, ‘Gençlerin başıboş kalmalarını engelleyecek tek şey sporla meşgul etmektir. Onları sağlıklı bir şekilde yetiştirmek için spor yapmalarını sağlamaktır’ söylemleri hep kafamızdadır. TOKİ’nin şehirleşmesi söz konusu olacaksa, burada aileler oturacaksa çocuklarının spor yapabilecekleri bir alan yapmayı tercih ederiz” ifadelerini kullandı.

KARDEMİR yönetimi hakkında da değerlendirmede bulunan Çebi, “Şuandaki yönetim muhteşem, derli toplu. Karabük’e sahip çıkan bir yönetim var. Alparslan Bayraktar benim tanıdığım, bildiğim çok değerli bir bürokrattır. Kendisine ve onu burada görevlendiren Recep Tayyip Erdoğan Bey’e teşekkür ederim” diye konuştu. Geçmiş yıllarda KARDEMİR yönetimine karşı mücadele verdiklerini, dertlerini anlatamadıklarını kaydeden Çebi, “Karabük halkının malı serveti bir şekilde sağa sola döküldü. Çok şükür şuanda dua diyoruz ama geçmişi ne yapacağız. KARDEMİR’in üzerinden nemalanlara ne olacak? Kimse bir şey sormayacak mı? Yapanın yanına kar mı kalacak?” diyerek tepkisini dile getirdi.