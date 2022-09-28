İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin en işlek caddelerinden olan Cebesoy Sokak’ta yenileme çalışmalarına başladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin en işlek caddelerinden olan Cebesoy Sokak’ta yenileme çalışmalarına başladı.

Cebesoy Sokak’ta yapılacak çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 1250 metrekare alanda mineralli parke uygulaması yapılarak, zeminin daha dayanıklı ve estetik olması sağlanacak. Ayrıca sokak, yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra peyzaj düzenlemeleri ve yeni dekoratif aydınlatmaları ile modern bir görünüme kavuşacak.