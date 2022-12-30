İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla yeni ve modern görünümüne kavuşan Cebesoy Sokağın ışıklarını vatandaşlarla birlikte yaktı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla yeni ve modern görünümüne kavuşan Cebesoy Sokağın ışıklarını vatandaşlarla birlikte yaktı.

İzmit Belediyesi, kent merkezinin en işlek cadde ve sokaklarını yenilemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz aylarda Cebesoy Sokak’ta yenileme çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi, sokağın tanıtımını bölge esnafıyla birlikte yaptı. Fethiye Caddesi, Rauf Orbay Sokak, Köseoğlu Sokak ve Cebesoy Sokağı güzel bir görünüme kavuşturan İzmit Belediyesi, Cebesoy Sokak’ta bölge esnafıyla birlikte tanıtım programı gerçekleştirdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sokağın ışıklarını yakmadan önce yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimizden bu yana olabildiğince kentimize estetik ve modern sokaklar, yaşam alanları kazandırmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz mücadele ediyoruz. İşimiz sadece üstyapı yapmak, beton atmak, asfalt atmak değil. İnsanı mutlu etmek, insanın hayatına dokunmak istiyoruz. İnsanlar bu kentin sokaklarında gezerken gerçekten mutlu olsun istiyoruz. Hazır yeni yıla da girerken 2023’e ışıl ışıl girelim dedik. Yeni yıla güzelliklerle girelim. Cebesoy sokağımız kentimize, halkımıza, esnafımıza hayırlı uğurlu olsun. Burası bizim ikinci gözbebeğimiz olan sokak oldu" dedi.

Konuşmadan sonra ışıklar yakılırken, maskotlarla eğlenceli anlar yaşandı.