Osmaniye’de Avukat Selahattin Arpacı anısına düzenlenen Cebelibereket Okçuluk Turnuvası’nın 5’incisi yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Mehteran Takımı’nın gösterilerini sunmasının adından Belediye Başkanı Kadir Kara’nın temsili ok atışıyla Cebelibereket Okçuluk Turnuvası’nın 5’incisi başladı. Okçuluk sporunun yaygınlaşmasında büyük emekleri olan merhum Avukat Selahattin Arpacı anısına ulusal düzeyde düzenlenen turnuva, Osmaniye’nin tanınmasına ve tanıtılmasına da katkı sağladı. Osmaniye Kent Ormanı’nda gerçekleşen turnuvaya Türkiye genelinden sporcular katılırken Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu yetkilileri ve sporcular okçuluk sporuna vermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür etti.

“Türkün tarihine baktığımız zaman okçuluğun önemi her daim çok üstte olmuştur” diyen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Bu organizasyondaki amacımız, türkün tarihine baktığımız zaman okçuluğun önemi her daim çok üstte olmuştur. Okçuluğun bu coğrafyada ayakta kalmak için verdiği mücadeleyi hepimiz biliyoruz. Bu mücadeleyi ancak değerlerimize sahip çıkarak yapabiliriz. İçinde bulunduğumuz ortamda birbirimize daha fazla sarılmak ve sahip çıkmamız gerekiyor. İşte bu organizasyonlar bizim geleneksel değerlerimizin korunması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması adına büyük önem taşıdığına inandığımız için her zaman destek veriyor ve destek vermeye de devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar dilerken katılım sağlayan herkese selam saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası’nda sporcular, 8-11 yaş minikler, 12-13 yaş minikler, 14-15 yaş yıldızlar, 16-17 yaş gençler, büyük kadınlar ve büyük erkekler olmak üzere 6 değişik kategoride yarıştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği turnuvada dereceye giren sporcular şu şekilde:

“8-11 yaş minikler kategorisinde Kadirli Ötüken Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübünden Şevval Başdoğan birinci, Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Ecrin Dağtekin ikinci ve Kadirli Ötüken Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübünden Efe Mahadin üçüncü oldu. 12-13 yaş minikler kategorisinde Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Berra Gül birinci, Kadirli Ötüken Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübünden İlker Batuhan Ballı ikinci ve Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden Melike Çolakkadıoğlu üçüncü oldu. 14-15 yaş Yıldızlar kategorisinde Adana Kabac Hatun Geleneksel Okçuluk Kulübünden Elif Nur Öcal birinci, Kadirli Ötüken Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübünden Alaaddin Kolutek ikinci ve Adana Gençlik Merkezi Spor Kulübünden Mert Bakır üçüncü oldu. 16-17 yaş gençler kategorisinde Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Zekiye Aysima Yüce birinci, Adana Gençlik Merkezi Spor Kulübünden Enes Eren ikinci ve Kadirli Ötüken Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübünden Betül Hopur üçüncü oldu. Büyük kadınlar kategorisinde Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünden Hilal Gül birinci, Düziçi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden Gülcan Güzel ikinci ve Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Emel Özdeş üçüncü oldu. Büyük erkekler kategorisinde Adana Ramazanoğlu Geleneksel Okçuluk Kulübünden Osman Kestek birinci, Türkoğlu Avasım Okçuluk Kulübünden Talip Polat ikinci ve Adana Geleneksel ve Atlı Okçuluk Spor Kulübünden Tolga Dağlı üçüncü oldu.”

Dereceye giren sporculara Osmaniye Belediyesi tarafından kupa ve çeşitli hediyeler verildi.