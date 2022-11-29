Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Tarihi Cebeci İnönü Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan Cebeci Millet Bahçesi’nin ihalesi gerçekleştirildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Tarihi Cebeci İnönü Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan Cebeci Millet Bahçesi’nin ihalesi gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tarihi Cebeci İnönü Stadyumu’nun yerine yapılması planlanan Cebeci Millet Bahçesi’nin ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, “Yeşilin her tonunu içinde barındıracak millet bahçesi projesinde; biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, tematik bahçe alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alacak” ifadelerine yer verildi.