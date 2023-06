Şehit yakınları ve gaziler, Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği’ne ziyarette bulunarak dualar etti.

Kurban Bayramı arifesinde, Cebeci Askeri Şehitliği’ne gelen şehit aileleri ve gaziler, bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayıp dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu ve mezarlara karanfiller bıraktı.

Afyonkarahisar’da 2012 yılında meydana gelen askeri mühimmat deposunun patladığı olayda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Düger’in babası Haydar Düger, bayramlarının her zaman şehitlikte geçtiğini dile getirdi.

Haftanın 3-4 günü şehitliğe gelerek oğlunun kabrinin başında durduklarını söyleyen Düger, "Çocuklarımızın mezarlarının bakımlarını yapıyoruz. Gelen gidenden Allah razı olsun. Bizi hatırlayan, değer veren herkese teşekkür ederim. Şehidimiz Selçuk Üniversitesi’ni bitirdi. Kendi yazılım firmasında çalışırken astsubay olarak askeriyeye hizmet etmeyi düşündü. 2009 yılında astsubay oldu. Afyonkarahisar’da 3 yıldır görevliydi. Baba olarak evlendirdik. Kendisi vatan aşkıyla yanan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Askerliği çok sevdiği için yemin töreninden sonra şu sözünü unutamıyorum, ’baba, Allah şu elbiseyi bana giymeyi nasip etti, binlerce kez şükürler olsun’" ifadelerini kullandı.

Düger, vatandaşlara şehit ailelerini anlamaları için empati yapmaları gerektiğini kaydederek, "Şehit aileleri daha fazla yaralı. Bu zamana kadar devletin yapmış olduğu her hizmetten memnunuz. Bize her zaman ziyarette bulunuyorlar. Herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Bizim en çok ihtiyacımız şefkat. Bizi anlamalarına çok ihtiyacımız var. Biz her zaman duygusalız da, bayramlarda bu daha üst seviyeye geliyor" diye konuştu.

"Haftada 3 defa buradayız, burada huzur buluyoruz"

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2016 yılında tank kazası sonucu şehit olan Astsubay Tankçı Kıdemli Başçavuş Ömür Gülünay’ın babası Kamil Gülünay, 7 yıldır şehitliğe geldiklerini anlattı. Ömür Gülünay’ın 39 yaşında şehit olduğunu belirten baba Gülünay, "Ben emekli bir insanım. Çocuklarımı okuttum ama takdiri ilahi böyleymiş. Onun da sonu böyle oldu. Çok değerli bir insandı. Allah’ı bilen. Memleketini, bayrağını seven bir insandı. Buraya bayrak almaya geldi. O bayrağa da sarılıp tekrar geldi. Bölük astsubayıydı. Askerlerini kurtardı, kendisini kurtaramadı. Bizim bayramımız olmaz. Biz haftada 3 defa buradayız. Burada huzur buluyoruz, evdekinden daha da buluyoruz. Buranın nefis kokusu var" dedi.

"Kendimizi buraya adadık"

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2018 yılında PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci’nin annesi Ayfer Dökmeci ise şöyle konuştu:

"Ben her gün buradayım. Kendimizi buraya adadık, sağlığımız olsun buraya gidip gelelim. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Zaten iki çocuğum vardı, biri şehit biri sağ. Devamlı burada olduğum için kendi temizliğimi kendim yapıyorum."

"Hem üzülüyoruz hem seviniyoruz şehit annesi olarak"

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 2006’da teröristlerce yola döşenen mayının patlatılması sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Kale’nin annesi Perihan Kale de oğlunun 27 yaşında şehit olduğunu kaydederek, "Yolda geçerken mayın patlatıyorlar, şehit oluyor. Köpeğinin ayağı acıdığı için doktora götürmüş, birliğine giderken mayın patlatıyorlar. Hüzünlü, duygulu, şehit annesi olarak hem üzülüyoruz hem seviniyoruz. Buraya geldik, yavrularımızın başında oturuyoruz. Sık sık gelip gidemiyorum" dedi.