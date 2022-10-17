Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) bu hafta “Keman Gecesi” düzenliyor.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) bu hafta “Keman Gecesi” düzenliyor.

ÇDSO’nun bu haftaki konserini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası şefi Batuğhan Uzgören yönetecek.

Haftanın solisti ise Orchesta de La suisse Roman’de’nin Konser Şefi ve Hautecole de musique de Genve’nin profesörü dünyaca ünlü keman virtüözü Svetlin Roussev olacak.

Programa ÇDSOLVan Beethoven’ın “Coriolan Uvertürü” ile başlayacak, daha sonra Nippon Müzik Vakfı tarafından ödünç verilen Stradivarius 1710 Camposelice kemanını kullanan Roessev, N.Paganını’nin 1 ve 4 numaralı konçertolarını seslendirerek sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Konser 21 Ekim Cuma akşamı 20.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda izlenebilecek.