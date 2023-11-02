Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde konserlerine devam ediyor.

ÇDSO Müdürü Serdar Bakırezen, Cumhuriyetimizin 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde Orkestranın Adana ve Mersin’den sonra eğitim konseri ile birlikte 3 etkinlik yaptığını söyledi.

Bakırezen,"Özel Minecan Okullarının da desteği ile Minecan Okulu öğrencileri ve Topalak Köyü ilköğretim okulu öğrencileri ile birlikte Marşlarımızı seslendirdik, öğrencilerimize enstrümanlarımızı tanıttık. Çocuklarımızla birlikte coşkulu bir şekilde Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladık" dedi.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası olarak özellikle sosyal sorumluluk projelerine son derece önem verdiklerini kaydeden ÇDSO Müdürü Bakırezen,"Daha öncesinde de Köy okullarında eğitim konserleri vermiş olan Orkestramız bu sene de bizlere gelemeyen dezavantajlı köy okulları öğrencilerinin yanına giderek Eğitim Konserleri gerçekleştiriyoruz. Son olarak buradan Tüm Halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

ÇDSO, geçen yıl Cumhuriyetin 99.yılında Adana’nın Kozan ilçesinde Adana’nın en eski okulu olan 1900’lü yıllarda yapılmış olan Kozan İnkılap ilköğretim okulunda konser gerçekleştirmişti.