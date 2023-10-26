Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) bu hafta Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 29 Ekim 1923’te ilan edilen cumhuriyetin 100. yılına özel bir programla Adanalı sanatseverlere Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile ÇDSO’nun ortaklaşa gerçekleştireceği ve orkestra şefi Rustam Rahmedov’un yöneteceği bu özel konserde soprano Funda Uyanık ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Korosu solist olarak yer alacak.

Konserde Köçekçe, Cumhuriyet film müzikleri, Kurtuluş dizisi müzikleri, seçkin marşlar ve finalde de bu özel yılımızdaki kutlamalar onuruna düzenlenen beste yarışması birincisi 100. Yıl Marşı seslendirilecek.

Konser 27 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Adana Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek.