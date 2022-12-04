Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın (ÇDSO), bu haftaki konserini, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından “Anavatan İçin Liyakat Nişanı” verilen Orkestranın Şefi Igor Verbitsky yönetti.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın (ÇDSO), bu haftaki konserini, Rusya Federasyonu Başkanı tarafından “Anavatan İçin Liyakat Nişanı” verilen Orkestranın Şefi Igor Verbitsky yönetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda verilen konserde birçok uluslararası müzik yarışmalarında ödül ve onur derecelerine layık görülen genç ve yetenekli keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganıyev bu haftanın solisti olarak yer aldı.

Programın ilk yarısında Ganiyev, J.Sibelius’un “Keman Konçertosu”nu sanat tutkunları için yorumlandı. Programın ikinci yarısında F. Schubert’in 5 numaralı senfonisi seslendirildi.