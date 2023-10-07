ADANA (İHA) – ÇDSO Müdürü Serdar Bakırezen, 22 sanatçıyı daha kadrolarına katacaklarını belirterek, “79 sanatçı kadrosuna ulaşacak olan orkestramız için bu sahnenin kapasitesinin yeterli gelmeyeceğini düşünmekteyiz. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz Kültür Sanat Merkezine en kısa zamanda ulaşabilmeyi ümit ediyoruz” dedi.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 35. sanat yılına ünlü pan flüt sanatçısı Marin Gheras’a eşlik ederek başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen konser öncesi bir konuşma yapan ÇDSO Müdürü Serdar Bakırezen, “Sabırsızlıkla beklediğimiz bugün sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl niteliği artan sanat yolunda orkestramız sanatçı kadrosuna dahil olan 24 sanatçımıza yeni görevinde başarılar diliyor ve sizler huzurunda onlarla birlikte ulaşmış olduğunuz 57 sanatçı kadromuzda siz Adanalı sanatseverlerle birlikte 36. sanat yılımızı kutlamanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Bakırezen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce ÇDSO’da görev yapmak üzere 8 keman, 4 viola, 2 viyolonsel, 1 flüt, 2 klarnet, 2 fagot, 1 trombon, 1 tuba olmak üzere 22 sözleşmeli sanatçı alınacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Alınacak olan 22 sanatçı ile birlikte orkestramız 79 sanatçı kadrosuna ulaşacaktır. Kuruluş yılımızdan bu yana bizlere ev sahipliği yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Üzülerek belirtmek isterim ki; 79 sanatçı kadrosuna ulaşacak olan orkestramız için bu sahnenin kapasitesinin yeterli gelmeyeceğini düşünmekteyiz. Ülkemizi birçok sanatçı kazandırmış olan sanat kenti Adana’mıza yakışan ve uzun zamandır hayalini kurduğumuz Kültür Sanat Merkezine en kısa zamanda ulaşabilmeyi ümit ediyoruz” dedi.

Bakırezen, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası adına başta Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, Güzel Sanatlar Müdürü Ömer Faruk Belviranlı’ya teşekkür etti.

Şef Eray İnal’ın yönettiği açılış konserinin ilk bölümünde ÇDSO, dünyaca ünlü pan flüt sanatçısı Marin Gheras’a eşlik ederken, ikinci bölümde ise yerli ve yabancı film müzikleriyle devam etti.